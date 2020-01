Gabriel Martinelli deverá ter salário triplicado para afastar possível saída

Destaque do Arsenal nesta temporada, o brasileiro Gabriel Martinelli já vem sendo especulado por diversos times europeus. Com isso, o clube inglês deverá triplicar o salário do atacante para afastar a possibilidade do atleta sair, segundo o noticiário inglês Daily Mail.

Recentemente, o jovem de 18 anos teve seu nome especulado pelo Real Madrid devido ao ótimo futebol que vem apresentando. Em 21 jogos, marcou dez vezes. Na última rodada do Campeonato Inglês, ganhou ainda mais destaque pela bela arrancada e o gol que fez no clássico contra o Chelsea.

Ex-Ituano, Martinelli chegou ao Arsenal por cerca de R$ 34,5 milhões.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com