Trump sugere adiar Jogos de Tóquio para 2021

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu nesta quinta-feira (12) adiar em um ano os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, enquanto os organizadores insistem que o evento será mantido nas datas previstas apesar da pandemia do coronavírus.

“Quem sabe eles adiem por um ano”, declarou Trump a jornalistas no Salão Oval da Casa Branca.

“É uma pena, porque realmente construíram estruturas magníficas”, mas “eu prefiro isso a ter estádios vazios”, completou o presidente americano.

A realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio, previstos para serem disputados entre 24 de julho a 9 de agosto, foi colocada em dúvida devido à pandemia do coronavírus, mas tanto o Comitê Olímpico Internacional (COI) como as autoridades japonesas afirmam que, até o momento, as datas estão mantidas.

O presidente do COI, Thomas Bach, afirmou na semana passada que sua organização não cogitou “nem a anulação, nem o cancelamento” dos Jogos.