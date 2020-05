Olimpíadas de 2021 podem ser canceladas, diz presidente do COI

Os Jogos Olímpicos de Tóquio estavam previstos para começarem no dia 24 julho deste ano, mas a pandemia do novo coronavírus forçou um adiamento para o próximo ano. Contudo, a falta de um controle da covid-19 já fomenta uma ideia de cancelamento das Olimpíadas em 2021.

Em entrevista à BCC, o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, admitiu a possibilidade de adiar novamente as disputas, bem como cancelá-las, caso ainda não haja um controle mundial da pandemia.

“É a última opção. Francamente, entendo isso porque você não pode empregar para sempre 3.000 ou 5.000 pessoas em um comitê organizador. Você não pode mudar todos os anos todo o calendário esportivo mundial de todas as principais federações. Você não pode ter os atletas em incerteza. Você não pode ter tanta sobreposição com os futuros Jogos Olímpicos, por isso entendo essa abordagem de nossos parceiros japoneses”, revelou.

O COI não descarta cenários. Uma das opções seria os Jogos Olímpicos sem a presença de torcedores, sem público. Apesar de ressaltar o não apoio dessa ideia, Bach admite a hipótese.

“Não é isso que queremos, porque o espírito olímpico é sobre unir fãs. Isso que torna os Jogos únicos. Mas quando chegaríamos a essa decisão… eu pediria que você me desse mais tempo para consultas com os atletas, com a Organização Mundial de Saúde, com os parceiros japoneses”, contou.

As Olimpíadas de Tóquio estão inicialmente remarcadas para 23 de julho, tendo fim em 8 de agosto.