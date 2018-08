McLaren confirma que Alonso não correrá na Fórmula 1 em 2019

No início da tarde desta terça-feira, a McLaren anunciou, por meio de nota oficial em seu site, que o espanhol Fernando Alonso não correrá mais pela Fórmula 1 a partir de 2019. O piloto disputará os Grandes Prêmios que ainda restam nesta temporada e abandonará o principal campeonato de automobilismo no ano que vem, mas ainda não confirmou se irá para a Fórmula Indy ou qualquer outra categoria.

Zak Brown, diretor executivo da McLaren, fez questão de exaltar o espanhol, e disse que a escolha foi tomada inteiramente pelo piloto.

“Todos têm o seu momento para fazer uma mudança, e Fernando decidiu que o final desta temporada é o dele. Nós respeitamos sua decisão, mesmo que acreditemos que ele esteja na melhor forma de sua carreira. Nosso diálogo aberto com Fernando significou que poderíamos planejar essa eventualidade”, disse.

McLaren Racing today confirms that double F1 World Champion Fernando Alonso will not race in Formula 1 in 2019. https://t.co/hbOCGZP3E2

