Bottas domina amplamente o terceiro dia de testes em Montmeló

O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) foi o mais rápido nesta sexta-feira no terceiro dia de testes da pré-temporada da Fórmula 1 no circuito catalão de Montmeló (Barcelona), à frente de seu companheiro de equipe, o inglês Lewis Hamilton, que terminou em segundo.

Esta jornada encerrou a primeira rodada de testes de pré-temporada, que acontece desde quarta-feira em Montmeló. O circuito será novamente palco de uma segunda e última rodada, de quarta a sexta-feira da próxima semana.

Será a preparação final antes do início da temporada da Fórmula 1, no dia 15 de março, com o Grande Prêmio da Austrália.

– Testes de pré-temporada em Montmeló nesta sexta-feira:

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1min15s732 (65 voltas)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1min16s(73)

Esteban Ocon (FRA/Renault) 1min17s102 (76)

Lance Stroll (CAN/Racing Point) 1min17s338 (116)

Daniil Kvyat (RUS/Alpha Tauri-Honda) 1min17s427 (62)

Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1min17s469 (152)

Max Verstappen (HOL/Red Bull-Honda) 1min17s636 (86)

Pierre Gasly (FRA/Alpha Tauri-Honda) 1min17s783 (59)

Alexander Albon (TAI/Red Bull-Honda) 1min18s154 (83)

Carlos Sainz (ESP/McLaren-Renault) 1min18s274 (76)

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1min18s380 (48)

Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) 1min18s384 (100)

Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) 1min18s454 (49)

Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) 1min19s004 (72)

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) 1min19s709 (4)