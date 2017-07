Zé Roberto e Rosamaria elogiam estreia do Brasil no Grand Prix

A Seleção Brasileira de vôlei feminino estreou, nesta sexta-feira, no Grand Prix com vitória por três sets a zero sobre a Bélgica. Após o confronto, a ponteira Rosamaria, que foi a maior pontuadora da partida (12 acertos), destacou a importância de começar a competição com o pé direito.

“Foi muito importante começarmos o Grand Prix com essa vitória e os três pontos. Sabemos que cometemos erros e precisamos melhorar. Algumas vezes nós estávamos na frente no jogo e deixamos elas encostarem. Isso não pode acontecer. Para uma estreia valeu pela vitória. Estamos treinando bem e nossa equipe está em evolução”, disse Rosamaria.

Já o treinador José Roberto Guimarães elogiou o bloqueio da equipe brasileira, mas ressaltou que alguns erros que aconteceram na estreia não podem continuar acontecendo no decorrer da competição.

“O time estava um pouco ansioso no início da partida e cometemos alguns erros que permitiram que a Bélgica encostasse no placar. Precisamos diminuir esses erros. A Bélgica defendeu muito bem e o que fez a diferença para nós na partida foi o nosso bloqueio”, declarou.

Além disso, tanto o técnico da Seleção como Rosamaria comentaram o próximo adversário do Brasil, a Sérvia. “Vamos jogar contra um time completo que é o atual vice-campeão olímpico e já disputou o classificatório para o Mundial. Talvez hoje seja um dos times com o maior potencial de ataque no mundo. Eles também têm ótimas bloqueadoras. Esperamos fazer um bom jogo”, comentou José Roberto Guimarães.

“A Sérvia é a atual vice-campeã olímpica e está com o time praticamente completo. Sabemos da dificuldade que é enfrentar o time delas e espero que possamos fazer uma partida melhor amanhã com um número menor de erros”, completou Rosamaria.