Cruzeiro vence o Minas e é tetracampeão da Copa Brasil de vôlei

O Sada/Cruzeiro é tetracampeão da Copa Brasil de vôlei masculino. Nesta terça-feira, a equipe de Marcelo Mendez não teve dificuldades para derrotar o arquirrival Fiat/Minas por 3 sets a 0, parciais de 29/27, 25/22 e 25/22, no Ginásio Jones Minosso, em Lages, Santa Catarina, e levantar o troféu pela quarta vez em sua história.

Essa é a segunda conquista do Cruzeiro em cima do rival nesta temporada. A primeira foi o Campeonato Mineiro, vencido pelo time pela nona vez consecutiva. Com o troféu, o Zeiro alcança a marca de 38 finais e 33 títulos em 44 competições disputadas desde 2010.

O Minas iniciou a partida melhor e logo abriu quatro pontos de vantagem. No entanto, o Cruzeiro cresceu de rendimento após o tempo pedido por Marcelo Mendez e empatou em 15 a 15. A partir daí, o set ficou equilibrado e só foi decidido na 56ª virada de bola, quando Sander explorou o bloqueio minastenista, fazendo 29 a 27.

O equilíbrio do embate, entretanto, ficou só na parcial inicial. Desconcentrado, o Minas cometeu diversos erros de saque e na hora explorar o bloqueio, deixando o Cruzeiro abrir boa vantagem. Os minastenistas até esboçaram uma reação, mas não conseguiram reverter o marcador do segundo set: 25 a 22.

No terceiro set, Nery Tambeiro, treinador do Minas, fez algumas mudanças no time, colocando o jovem Piá e o cubano Elian Estrada, de 18 anos. No primeiro momento, as alterações até surtiram efeito, no entanto, o Cruzeiro retomou a supremacia na partida, fechou a parcial em mais um 25 a 22 e garantiu sua quarta Copa Brasil de vôlei masculino.