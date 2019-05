Brasil vira sobre Holanda e segura vitória na casa das adversárias

O Brasil suou a camisa, mas venceu a Holanda, ao lado de sua torcida, na abertura da segunda semana da liga das nações, nesta terça-feira (28). A vitória brasileira veio após uma virada no placar, uma recuperação holandesa e a confirmação das comandadas de José Roberto Guimarães no set desempate, fazendo 21/25, 30/28, 25/20, 18/25 e 15/11.

Com um início irregular, mas depois encaixando bem os ataques e o bloqueio, o Brasil consegue a sua terceira vitória em quatro jogos no torneio. Já na quarta-feira, a Seleção já volta à quadra para encarar a Polônia.

No primeiro set, apesar de a Holanda não conseguir se desgarrar no placar, as donas da casa tiveram o controle do jogo durante toda a parcial. Errando mais do que o de costume, as brasileiras não ameaçavam a liderança das adversárias, além disso, quando a Holanda parecia mostrar alguma fragilidade, o Brasil não aproveitava a chance de encostar no placar.

Para a segunda parcial, o Brasil voltou mais forte, equilibrando o jogo e incomodando mais as donas da casa. Com Gabi inspirada, o ataque brasileiro errou menos e conseguia colocar mais bolas no chão. A melhora em todos os fundamentos fez com que a regularidade holandesa não colocasse a seleção europeia na frente, deixando a briga pelo set point longa, com os dois times desperdiçando as oportunidades de fecharem o set. Com chances para ambos os lados, o Brasil levou a melhor para empatar o jogo.

Mesmo com a moral de vencer um set difícil e com grande disputa no final, o Brasil viu a Holanda sair na frente mais uma vez, abrindo até quatro pontos de margem. Mas, aos poucos, a Seleção foi acertando alguns erros e voltando a mostrar competitividade, com precisão cirúrgica e muita intensidade, para virar o placar e se impor diante das holandesas, que não conseguiram segurar a arrancada brasileira no final, que decretou a virada no jogo.

Com a liderança, o Brasil deveria entrar embalado, mas foi a Holanda quem foi atrás da reação, para forçar o tie-break. Com muita eficiência, forçando erros das adversárias e convertendo bem os ataques, as holandesas não deram chance para o time brasileiro e fizeram a vitória mais tranquila de sets da partida.

No set desempate, finalmente as brasileiras saíram na frente e mantiveram o alto ritmo. Com a liderança no placar, o Brasil não deu espaço para erros e segurou a ponta para garantir a primeira vitória da segunda semana da Liga.