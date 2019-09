Brasil vence Peru e alcança final do Sul-Americano de vôlei feminino

O Brasil confirmou o favoritismo e está na final do Campeonato Sul-Americano feminino de vôlei. Na noite deste sábado, a equipe do técnico José Roberto Guimarães superou na semifinal o Peru sem dificuldades por 3 sets a 0, parciais de 25/19, 25/18 e 25/16.

A ponteira Drussyla foi a maior pontuadora do confronto contra o Peru, com 18 pontos (14 de ataque, três de bloqueio e um de saque). A oposta Lorenne, com 14, e a central Bia, com 10, também contribuíram de forma decisiva.

Agora, o Brasil parte para a busca do título. Na final, enfrentará neste domingo a Colômbia, equipe que eliminou um time alternativo verde-amarelo no recente Pan-Americano de Lima. As colombianas passaram pela Argentina na semifinal em três sets, parciais de 25/23, 25/21 e 25/19.

Vitória dos homens

A Seleção Brasileira masculina de vôlei superou novamente a Argentina em amistoso na cidade de Campinas. Depois da primeira vitória por 3 a 0, a equipe verde-amarela ganhou na noite deste sábado com um pouco mais de dificuldade: 3 sets a 1, parciais de 23/25, 25/17, 25/23 e 27/25 . As partidas serviram de preparação para futuras competições, como o Campeonato Sul-Americano e a Copa do Mundo.