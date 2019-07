Brasil tem três jogadoras na seleção da Liga das Nações feminina

A Seleção Brasileira de vôlei feminino foi derrotada na manhã deste domingo pela final da Liga das Nações. As brasileiras abriram 2 sets a 0, mas sofreram a virada e perderam por 3 sets a 2 para os Estados Unidos.

Mesmo assim, o Brasil encerra sua participação na Liga das Nações com três jogadoras na seleção do torneio, o maior número de jogadoras na equipe. Foram escolhidas a levantadora Macris, a ponteira Gabi (como segunda da posição) e a central Gabi foram eleitas para o time ideal do torneio.

Campeã, a seleção norte-americana tem duas jogadoras, a central Haleigh Washington (como segunda da posição) e a líbero Megan Courtney, mas também teve a melhor jogadora do torneio em Andrea Drews. China, com a ponteira Liu Yanhan, e Turquia, com a oposta Ebrar Karakurt, tiveram uma jogadora cada na seleção do campeonato.

Bia, eleita a melhor central, se disse feliz por ser eleita a melhor central, mas trocaria o prêmio pelo título da Liga das Nações. “O prêmio individual me deixou feliz porque estou buscando melhorar diariamente. Trocaria esse prêmio pelo título, mas sei que estamos no caminho certo”.

Seleção da Liga das Nações de vôlei

Melhor jogadora: Andrea Drews (Estados Unidos)

Melhor levantadora: Macris (Brasil)

Melhor ponteira: Liu Yanhan (China)

2ª melhor ponteira: Gabi (Brasil)

Melhor central: Bia (Brasil)

2ª melhor central: Haleigh Washington (Estados Unidos)

Melhor oposta: Ebrar Karakurt (Turquia)

Melhor líbero: Megan Courtney (Estados Unidos)