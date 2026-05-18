Stefani e Dabrowski vencem na estreia e vão às quartas no WTA de Estrasburgo

A dupla venceu a croata Antonia Ruzic e a russa Oksana Selekhmeteva por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 10-6, garantindo a classificação para as quartas de final.

"Boa vitória e primeira no saibro da nossa temporada. Tivemos alguns ótimos dias de treino depois da derrota de Roma. Então, estou feliz com a vitória de hoje no super tiebreak e, principalmente, de como encaramos os desafios e oscilações do jogo quando estava apertado", disse a brasileira.

Na próxima fase, Luisa e Gabriela enfrentam as vencedoras do confronto entre a dupla formada pela ucraniana Lyudymila Kichenok e pela norte-americana Desirae Krawczyk e a parceria composta pela britânica Olivia Nichols e pela eslovaca Tereza Mihalikova.

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