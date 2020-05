Djokovic descumpre regras de isolamento e aparece em quadra para treinar

Atual número do 1 do mundo, o tenista Novak Djokovic quebrou a quarentena e publicou um vídeo em sua conta oficial do Instagram treinando em uma quadra em Marbella, na Espanha, nesta segunda-feira.

“Muito feliz por jogar no saibro. Bem, só um pouco com meu telefone nas mãos”, diz a postagem.

Djokovic, porém, descumpriu um decreto do governo espanhol que defende a proibição de práticas esportivas em ginásios e praças, na tentativa de conter a proliferação da pandemia do novo coronavírus. Nesta mesma segunda, a Federação Espanhola de Tênis emitiu uma nota dizendo que os atletas podem se exercitar sozinhos ou acompanhado de seus treinadores, mas fora das quadras.

O sérvio, por sinal, já defendeu o isolamento social em suas redes sociais, inclusive, usando a hashtag #ficaemcasa.