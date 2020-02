Brasileiro Thiago Wild vence em partida histórica no Rio Open

Thiago Wild e Alejandro Davidovich Fokina fizeram uma partida que entrou para a história do Rio Open. Nesta segunda-feira, o brasileiro venceu o espanhol por 2 sets a 1 (parciais de 5/7, 7/6 e 7/5) e avançou para a segunda fase após um duelo que durou 3h50, o mais longo de todos os tempos do torneio.

Os dois atletas fizeram uma partida bem equilibrada. Thiago foi melhor durante boa parte do primeiro set, mas Alejandro se recuperou e conseguiu reverter a parcial. No segundo, o espanhol teve três match points para matar o jogo, mas o brasileiro conseguiu se salvar e virar o confronto para sair com a vitória.

Em outra partida do dia, o espanhol Pablo Andujar derrotou o compatriota Fernando Verdasco, 49º do ranking da ATP, por 2 sets a 0 (parciais de 6/3, 6/3) e avançou na competição.