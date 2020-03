Brasil cai diante da Austrália e perde chance de jogar finais da Davis

O Brasil não obteve sucesso para alcançar as finais da Copa Davis de tênis em Madri, na Espanha. A equipe verde-amarela acabou derrotada por 3 a 1 pela Austrália, em confronto realizado na cidade de Adelaide, no sul do país da Oceania.

A classificação dos australianos veio com a vitória deste sábado de John Millman. número 48 da ATP, sobre Thiago Monteiro por 2 sets a 1, parciais de 6/7(6), 7/6(3) e 7/6(3). O Brasil havia ganho um respiro no confronto com o triunfo nas duplas: Marcelo Demoliner e Felipe Meligeni superaram também neste sábado John Peers e James Duckworth por 5/7, 7/5 e 7/6(6).

No entanto, o Brasil carregava duas derrotas das partidas realizadas na sexta-feira. Thiago Monteiro caiu diante de Jordan Thompson, com um duplo 6/4, enquanto Thiago Wild não conseguiu manter a boa fase do título do ATP 250 de Santiago e perdeu para John Millman por 4/6, 7/6(0) e 6/2.

Com o resultado, o Brasil voltará para o Grupo Mundial I da Copa Davis e espera o próximo adversário, que sairá de um sorteio. “Nós perdemos o jogo, mas voltamos para casa orgulhosos pelo que aconteceu aqui. Todos os tenistas que jogaram deixaram 100% dentro de quadra, jogaram com o coração. Vimos a estreia de dois jovens, que foram o Thiago Wild e o Felipe Meligeni, e eles foram muito bem, assim como o Thiago Monteiro e o Marcelo Demoliner tiveram atuações em alto nível. Estamos construindo uma equipe promissora para a Copa Davis”, enfatizou o capitão Jaime Oncins.