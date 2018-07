Bellucci cai pela quarta vez seguida e não passa da estreia em Pandova

O momento de Thomaz Bellucci continua totalmente desfavorável. O brasileiro sofreu sua quarta derrota seguida e caiu em mais uma estreia nesta terça-feira (24), dessa vez no Challenger de Padova, na República Tcheca. O algoz foi o bósnio Tomislav Brkic, que venceu de virada com parciais de 2/6, 7/5 e 6/1 em 2h de jogo.

Além da eliminação no Challenger, a derrota pode custar ao brasileiro a chance de disputar o qualifying para o US Open. Ex-número 21 do mundo, Bellucci aparece nesta semana no 266º lugar com apenas 200 pontos nas últimas 52 semanas, sendo 145 pontos na atual temporada.

O começo do jogo foi muito bom para o brasileiro, que foi dominante em seus serviços e conquistou duas quebras de saque para vencer o primeiro set. No entanto, ele não manteve o bom ritmo de jogo e viu Brkic reagir logo no início da segunda parcial. O bósnio cresceu no jogo e não deu mais chances para o abatido Bellucci, que quase sofreu um pneu no set desempate.