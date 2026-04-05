Alcaraz revela ansiedade por volta ao saibro no Masters 1000 de Monte Carlo

Carlos Alcaraz, que iniciará na terça-feira sua temporada no saibro no Masters 1000 de Monte Carlo, mostrou-se neste domingo entusiasmado por voltar a uma de suas superfícies favoritas: “É hora de voltar às meias sujas”.

O tenista espanhol, de 22 anos, afirmou que se sente “incrível” por voltar a pisar o saibro e anunciou que seu objetivo é jogar em Monte Carlo, Barcelona, Madrid e Roma antes de defender seu título em Roland Garros.

O número um do mundo, que buscará um segundo título consecutivo no Masters de Monte Carlo, nunca disputou uma temporada completa de saibro na Europa.

“Sinto falta do saibro toda vez que a temporada de terra acaba. Simplesmente sinto falta”, disse Alcaraz aos jornalistas em Mônaco.

“Já faz muito tempo. Desde Roland Garros que eu não jogava no saibro. Nos primeiros treinos que tive, disse à minha equipe: ‘É hora de voltar às meias sujas’. É incrível voltar ao saibro”, acrescentou.

“Carlitos” enfrentará o suíço Stan Wawrinka ou o argentino Sebastián Báez em sua estreia na segunda rodada no Principado, após ficar isento da primeira como cabeça de chave número um.

O murciano conquistou o título em Monte Carlo em sua segunda participação no torneio há 12 meses, mas não disputou o Aberto de Madrid.

Questionado sobre se completará a temporada de saibro, com os quatro Masters 1000 e Roland Garros, Alcaraz deixou clara sua intenção: “Sim, é a minha ideia. Evidentemente, a temporada de saibro é muito exigente, física e mentalmente.”

*Por AFP