Svitolina vence Gauff e conquista WTA 1000 de Roma pela terceira vez

A ucraniana Elina Svitolina, número 10 do mundo, conquistou o torneio WTA 1000 de Roma neste sábado pela terceira vez na carreira, oito anos depois de seu último triunfo nas quadras de saibro da capital italiana e seu último título em um torneio deste nível.

Svitolina, de 31 anos e que se tornou mãe em outubro de 2022 de uma filha fruto de seu relacionamento com o tenista francês Gaël Monfils, derrotou a americana Coco Gauff (número 4 do mundo) na final por 6-4, 6-7 (3/7) e 6-2, elevando seu total de títulos na carreira no circuito WTA para vinte.

A estrela americana Gauff, bicampeã de Grand Slam, buscava se tornar a primeira americana a vencer na capital italiana desde Serena Williams, em 2016.

Gauff, atual campeã de Roland Garros, entrou na quadra como grande favorita para superar o desempenho do ano passado, quando foi derrotada na final por Jasmine Paolini, mas os problemas no saque que há muito tempo afetam seu jogo ressurgiram na quadra central.

Svitolina venceu quatro games consecutivos para levar o primeiro set em sessenta minutos, beneficiada por uma dupla falta de sua adversária que, frustrada, bateu na própria cabeça com o encordoamento da raquete.

No segundo set, Gauff, de 22 anos, foi a primeira a conseguir uma quebra de serviço, assumindo a vantagem de 6 a 5 e sacando para fechar o set, mas acabou tendo seu serviço quebrado. A americana, então, dominou completamente o tie-break, empatando a partida em um set para cada lado.

No terceiro set, Svitolina abriu vantagem rapidamente e fechou a partida em seu terceiro match point.

Graças a esta vitória, a ucraniana chegará a Roland Garros (de 24 de maio a 7 de junho) ocupando a sétima posição no ranking mundial, na esperança de superar a barreira das quartas de final (fase em que foi eliminada nas edições de 2015, 2017, 2020, 2023 e 2025) no torneio parisiense.

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*Por AFP