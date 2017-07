Líder da Indy, Pagenaud vence a terceira seguida; Castroneves é segundo

A quinta etapa da Fórmula Indy aconteceu neste sábado, em Indianapolis, na corrida que antecede as 500 Milhas, que ocorrerão no fim do mês. Simon Pagenaud, da Penske, manteve a boa fase e garantiu a terceira vitória seguida na temporada. O brasileiro Helio Castroneves, da mesma equipe, foi o segundo colocado. Tony Kanaan foi obrigado a abandonar logo na largada, após toque em Sebastien Bourdais.

O francês liderou 57 das 82 voltas, entre elas as 21 finais, mostrando que segue dominante em 2016. Castroneves também chegou a ostentar o primeiro posto, mas Pagenaud foi mais eficiente nas paradas nos boxes, e isso lhe deu maior tranquilidade na pista. Mesmo assim, o brasileiro saiu satisfeito, já que largou em 13º. “Trabalhamos muito bem em equipe, e nunca desistimos”, declarou Helio.

O vencedor da corrida também comentou seu desempenho. “Mais uma vez, o carro esteve fantástico durante toda a prova. É incrível chegar a três vitórias seguidas”, comemorou Simon, que lidera o campeonato, com 242 pontos, após cinco etapas. Na sequência, vem Scott Dixon, da Chip Ganassi, com 166. Castroneves é o quarto, com 159. Kanaan tem 111, na sexta posição.

No dia 29 de maio, acontecem as tradicionais 500 Milhas de Indianapolis. Posteriormente, a Indy vai a Detroit, para um fim de semana com duas corridas, nos dias 4 e 5 de junho.