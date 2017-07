Muguruza e V. Williams vencem e se enfrentam na final de Wimbledon

Foi confirmada, na manhã desta quinta-feira, as finalistas desta edição de Wimbledon: a espanhola Garbiñe Muguruza atropelou Magdalena Rybarikova, por duplo 6/1, e foi a primeira a garantir uma vaga. Em seguida, Venus Williams bateu Johanna Konta também com facilidade, por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/2, e avançou. Agora, a norte-americana vai em busca do seu sexto título de Wimbledon.

Muguruza precisou de apenas 1h04 para garantir-se na grande final. A campeã de Roland Garros em 2016 impôs seu jogo agressivo, mostrou-se em forma e venceu mais de 70% dos pontos de saque. Caso conquiste o segundo Grand Slam da carreira, a espanhola retorna ao top 5 do ranking da WTA.

Mais tarde, nem mesmo empurrada pela torcida local, a britânica Johanna Konta fez frente a pentacampeã do torneio, a norte-americana Venus Williams. Foi preciso apenas 1h13 para a atleta de 37 anos voltar a final pela primeira vez desde 2009.

Pela chave masculina, as semifinais acontecem nesta sexta-feira: Sam Querrey duela com Marin Cilic, enquanto Tomas Berdych disputa uma vaga na final com Roger Federer.