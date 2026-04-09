Comitê Olímpico do Brasil inclui mais cinco nomes no Hall da Fama

Em cerimônia realizada na noite desta quarta-feira, no Rio de Janeiro, Alex Welter e Lars Bjorkstrom, da vela, Ricardo Santos e Emanuel Rego, do vôlei de praia, e Oscar Schmidt, do basquete, foram incluídos no Hall da Fama Comitê Olímpico do Brasil (COB).

“Nossos heróis olímpicos receberam o justo reconhecimento por nos ajudarem a construir a história do esporte brasileiro. Nossa nação esportiva não se constrói apenas com resultados presentes. Ela se molda também com memória, respeito ao passado e valorização daqueles que abriram caminho”, disse Marco La Porta, presidente do COB.

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Os novos integrantes foram escolhidos em 2025, após aprovação em comissão avaliadora. A cerimônia reuniu os homenageados, seus familiares, grandes nomes do esporte nacional e admiradores em um encontro que celebrou o legado olímpico no hotel Copacabana Palace.

O primeiro homenageado da noite foi Oscar Schmidt, que não pôde comparecer e foi representado pelo filho Felipe. O ídolo disputou cinco edições consecutivas dos Jogos Olímpicos e se tornou o único atleta a ultrapassar a marca de 1.000 pontos na história da competição.

Na inauguração da categoria “Dupla” no Hall da Fama, foram premiados Alex Welter e Lars Bjorkstrom. Campeões na classe Tornado nos Jogos de Moscou 1980, eles encerraram um jejum de 24 anos sem títulos olímpicos do Brasil desde o bicampeonato de Adhemar Ferreira da Silva, em 1956.

Encerrando as homenagens da noite, Ricardo Santos e Emanuel Rego também foram incluídos no Hall da Fama do COB. Campeões mundiais em 2003, os antigos parceiros foram medalhistas de ouro nos Jogos Olímpicos de Atenas 2004 e de bronze em Pequim 2008.