Felipe Massa afirma que pode ser comentarista no próximo ano

Prestes a se aposentar da Fórmula 1, Felipe Massa deu indícios de como pode ser seu futuro depois de correr pela última vez na categoria no GP de Abu Dhabi no próximo dia 26. Apesar de não definir o que fará em 2018, o brasileiro ressaltou que tem vontade de ser comentarista em algumas corridas e que conversará com pessoas próximas para escolher melhor qual sera sua nova função no mundo esportivo.

“Alguém me perguntou antes: ‘quando você fechar a porta de casa vai pensar que esta é sua última prova na F1?’ Nem pensei nisso até agora. Acho que estou relaxado. Estou pronto para a última corrida e para o próximo desafio na minha vida. Não tenho nada para me arrepender na minha carreira. Estou muito grato e com sorte de ter conseguido tudo isso. Estou pronto para o próximo passo”, afirmou o brasileiro.

“Tenho algumas ideias para fazer neste meio tempo, talvez vir a algumas corridas, fazer alguns eventos, fazer algumas corridas como comentarista ou algo assim, e fazer outras coisas para mim também. Estou colocando algumas ideias na mesa e vou ter tempo para decidir”, destacou Massa.

O piloto também foi enfático ao afirmar que não irá correr tao cedo na Fórmula E. “Com certeza não vou correr neste campeonato (da Fórmula E), porque está iniciando agora e a maioria das equipes já têm pilotos prontos. Quero competir em um campeonato para correr no topo, disputando vitórias e campeonatos. Quero o carro certo e a equipe certa. Quero me preparar para iniciar bem uma temporada. Não vai ser agora”.

Por fim, Massa ressaltou a emoção que foi correr pela última vez em Interlagos, onde quase ganhou o tão sonhado título mundial em 2008, derrotado na última volta para o tetracampeão Lewis Hamilton. “No ano passado paramos na parede, e neste ano fizemos uma corrida muito boa. Talvez uma corrida perfeita pelo carro que eu tinha. E isso me fez ainda mais feliz, por também celebrar a boa corrida. Acho que a sensação e a emoção foram iguais, mas a posição foi completamente diferente.”