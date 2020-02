Chape perde prêmio Laureus de Momento Esportivo de Inspiração

A cerimônia do prêmio Laureus foi realizada em Berlim nesta segunda-feira. A 20ª edição de uma das mais importantes premiações esportivas contou com três representantes brasileiros. Na categoria Momento Esportivo 2000-2020 de Inspiração, a Chapecoense foi indicada, enquanto Ítalo Ferreira, campeão mundial de surfe, e Rayssa Leal, vice-campeã mundial de skate, concorreram como Melhor Atleta de Ação. No entanto, nenhum dos prêmios terminou com brasileiros.

A Chapecoense perdeu a categoria de Momento Esportivo de Inspiração (única decidida por voto popular) para a seleção indiana de críquete, campeã mundial em 2011. Nesta edição comemorativa, o Laureus decidiu reunir momentos inspiradores das últimas duas décadas, desde quando o prêmio foi fundado, e a Chape entrou na disputa pela conquista de 2018, relacionada a reconstrução do time catarinense após da tragédia de 2016, quando o avião da equipe caiu indo em direção a Medellín.

Ítalo Ferreira e Rayssa Leal foram derrotados por Chloe Kim, campeã mundial de snowboard. No último ano, Ítalo se tornou o terceiro brasileiro a conquistar o título do Circuito Mundial de surfe. Já Rayssa foi campeã brasileira e vice mundial de skate street com apenas 11 anos de idade.

