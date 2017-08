Sesc homenageia os 30 anos da vitória do basquete brasileiro no Pan

A histórica medalha de ouro do basquete masculino brasileiro, conquistada nos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis, fará aniversário de 30 anos no próximo dia 23 de agosto. Buscando relembrar o feito do Brasil, que conseguiu vencer a forte seleção dos Estados Unidos em pleno território norte-americano, o Sesc Consolação promoverá uma exposição com algumas memórias do feito, a “120 x 115: O ouro em Indianápolis”.

O evento será organizado pelo jornalista Marcelo Duarte, que acompanhou de perto a conquista brasileira quando ainda possuía 22 anos. “Era minha primeira cobertura de um evento internacional. Difícil imaginar que estávamos entrando para a história”, afirmou.

Na exposição, serão exibidos alguns itens dos jogadores protagonistas daquele feito, como a camisa usada por Guerrinha na final, a medalha de ouro do Sílvio, as munhequeiras, com faixas verdes e amarelas, de Paulinho Villas Boas, além de fotos, vídeos, jogos interativos, jornais e revistas da época, que apresentarão ao público a trajetória da equipe liderada por Ary Vidal e formada por André, Rolando, Cadum, Gérson, Guerrinha, Israel, Marcel, Maury, Oscar, Paulinho, Pipoka e Sílvio nos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis, em 1987.

O evento terá também diversas declarações dos atletas que conseguiram quebrar a longa invencibilidade de 34 partidas da seleção norte-americana em Jogos Pan-Americanos. A exposição terá todas as etapas da conquista, desde a preleção, a larga desvantagem no placar no primeiro tempo, até a histórica virada na parte final do jogo.

Ao mesmo tempo, outras discussões em relação ao basquete em geral serão realizadas, com promoções de workshops, torneios, bate-papos e diversos debates sobre a modalidade nos tempos atuais.

Serviço:

120 X 115: O Ouro em Indianápolis

Abertura: 4 de Julho de 2017, 19h

Visitação: 5 de Julho a 2 de Setembro de 2017

Segunda a sexta: 10h às 21h30 | Sábados: 10h às 18h30

Agendamentos: [email protected]

Livre

Grátis

Em diversos espaços da unidade

Sesc Consolação

Rua Doutor Vila Nova, 245

3234-3000