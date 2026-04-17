Oscar Schmidt tem mal-estar e precisa de atendimento médico

Nesta sexta-feira, Oscar Schmidt, maior jogador brasileiro de basquete, apresentou um mal-estar e precisou de atendimento médico. A informação foi divulgada pelos canais oficiais da NBB.

Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde de Oscar Schmidt. O multicampeão pela Seleção Brasileira venceu uma longa batalha contra um câncer no cérebro, diagnosticado em 2011.

Com 49.973 pontos na carreira, Oscar Schmidt foi considerado o maior pontuador da história do basquete até 2024, quando foi ultrapassado pelo norte-americano LeBron James. Além disso, o "Mão Santa" é o maior cestinha da história das Olimpíadas, somando 1.093 pontos nas cinco edições que disputou (1980, 1984, 1988, 1992 e 1996).

Confira a nota na íntegra:

"Informamos que, até o momento, temos conhecimento de que ele apresentou um mal-estar e está recebendo atendimento médico.

Ainda não há informações confirmadas sobre seu estado de saúde, e novas atualizações serão compartilhadas assim que houver dados oficiais, por meio dos canais oficiais.

Pedimos, neste momento, respeito e sensibilidade, preservando a privacidade da família e o espaço necessário para que tudo seja devidamente acompanhado.

Agradecemos a compreensão de todos".

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