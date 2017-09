Invicta, Eslovênia leva a melhor em cima da Sérvia e triunfa no Eurobasket

No duelo entre dois países da antiga Iugoslávia, neste domingo, a Eslovênia venceu a Sérvia e garantiu título inédito no Campeonato Europeu de basquete. O embate terminou com placar de 93 a 85 para o time de Goran Dragic, dono de 35 pontos. Essa foi a terceira derrota da equipe comandada por Sasha Djordjevic em decisões, depois da Copa do Mundo e das Olimpíadas.

Jogando em Istambul, na Turquia, o cestinha da disputa, que defende o Miami Heat na NBA, também esteve em seis rebotes e três assistências. A equipe sobe no lugar mais alto do pódio sem perder nenhum dos nove embates da disputa.

A Eslováquia entrou em quadra tensa. Para vencer, o time contou com as jogadas ousadas de Klemen Prepelic, que fez 21 pontos, a solidez de Gaspar Vidmar e a versatilidade de Anthony Randolph, dono de 11 pontos. Na equipe da Sérvia, Bogdan Bogdanovic fez 22 pontos e esteve em cinco assistências e quatro rebotes.

O jogo começou com os sérvios fazendo jogadas melhores e abrindo pequena vantagem, com grande atuação de Bogdan Bogdanovic. Os lances e cestas de Prepelic impulsionaram o time esloveno, que conseguiu encostar e terminaram a primeira parcial com dois pontos a menos — 22 a 20.

A virada veio no segundo tempo, com lances de Randolph, que logo foram igualados pela Sérvia. Na terceira parcial, os eslovenos voltaram a reagir, dessa vez, com peça chave para a vitória: Dragic. A lesão de Doncic, no terceiro set, acirrou a disputa e fez a Eslovênia avançar ao quarto período em busca da vitória. A Sérvia ainda tentou manter a vantagem, mas não conseguiu e o embate foi decidido cesta a cesta, terminando 93 a 85.

A medalha de bronze da disputa ficou com a Espanha. O time, campeão em 2015, venceu a Rússia por 93 a 85, também neste domingo.