Com maior virada da história, Clippers empatam série com os Warriors

Na madrugada desta terça-feira, Golden State Warriors e Los Angeles Clippers fizeram uma partida para entrar para a história da NBA. Depois de vencer o primeiro jogo da série, os atuais campeões tinham tudo encaminhado para fazer 2 a 0, mas sofreram a maior virada da história dos playoffs da liga norte-americana de basquete e viram a franquia de LA vencer por 135 a 131, empatando o confronto.

Grande candidato a sexto-homem da temporada, Lou Williams voltou a ser destaque pelo lados dos Clippers. Saindo do banco de reservas, o armador terminou com um duplo-duplo de 36 pontos e 11 assistências. Além dele, Montrezl Harrell, autor de 25 pontos e 10 rebotes, e Danilo Gallinari, com 24 pontos, contribuíram.

Do lado dos Warriors, o início de partida foi marcado pelo aspecto negativo proveniente da lesão de DeMarcus Cousins, que deixou a quadra com dores no quadríceps e não retornou mais à quadra. Stephen Curry, cestinha do Jogo 1, marcou 29 pontos, enquanto Kevin Durant e Kevon Looney terminaram, respectivamente, com 21 e 19 pontos. Klay Thompson terminou com 17 pontos e Draymond Green fez 14.

Apesar da lesão de Cousins, os Warriors mantiveram o ímpeto e a intensidade já características da equipe para liderarem o primeiro quarto por 33 a 25. Enquanto Curry comandava as principais ações ofensivas do lado dos donos da casa, os Clippers se viram obrigados a apostar nas bolas do perímetro. Porém, esbarraram no aproveitamento ruim de seus principais arremessadores.

No segundo quarto, Golden State manteve o ritmo e chegou a abrir 20 pontos durante a parcial. Principal parceiro de Curry, Durant entrou de vez no jogo e, inclusive, voltou a protagonizar cenas curiosas com seu marcador, o armador Patrick Beverley. Vale lembrar que os dois vinham se estranhando desde o primeiro jogo, quando ambos acabaram expulsos.

Na volta do intervalo, os Warriors fizeram valer o já tradicional “quarto da morte” e aumentaram ainda mais a vantagem sobre a franquia de LA, que chegou aos 31 pontos (94 a 63). Porém, a diferença trouxe consigo o “apagão” dos atuais campeões. Antes da última parcial, a vantagem caiu para 14 pontos, com Lou Williams começando a dar pistas da reação.

Aos poucos, a vantagem do Golden State foi caindo, e já nos minutos finais chegou aos dois pontos. Faltando 58 segundos para o fim da partida, Curry disparou do meio da rua e recolocou os atuais campeões na frente: 131 a 128. Com uma cesta de dois, Williams diminuiu a vantagem para um ponto. Na sequência, Montrezl Harrell sofreu falta, converteu os dois lances e colocou quatro pontos de frente, confirmando a vitória heroica no segundo jogo da série.