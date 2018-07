Chris Paul acerta permanência em Houston e Paul George vai para OKC Thunder

A intertemporada da NBA segue com mudanças e renovações de elencos enquanto o destino de alguns atletas continuam indefinidos, como o do astro LeBron James. O camisa 23 de Cleveland abriu mão do contrato com o time de Ohio e se tornou agente livre na última semana e pode assinar com qualquer time da liga. Mas além dele, outros nomes importantes também estão decidindo seus futuros.

LeBron foi visto no sábado (30) chegando em Los Angeles, o que alimentou a esperança dos fãs dos Lakers, que sonham com The King vestindo a camisa amarela da franquia californiana. Enquanto LeBron não define seu destino, Chris Paul fechou sua permanência com seu time, Houston Rockets. Na franquia do Texas desde 2017, CP3 assinou por quatro temporadas. Os números da negociação são de R$ 619,20 milhões pelos quatro anos (R$ 154 milhões anuais, cerca de U$160 milhões).

Ex-companheiro de Paul, DeAndre Jordan irá mudar de ares e deixar o Los Angeles Clippers. Após 10 temporadas em LA, a nova casa do pivô é o Dallas Mavericks por, pelo menos, uma temporada. Aos 29 anos, DeAndre Jordan ficará no Dallas por uma temporada pelo valor de R$ 92,88 milhões (US$ 24 milhões).

Quem também troca de franquia é Paul George. O astro do Indiana Pacers, que estava no time desde 2010 vai para Oklahoma City, com mais um acordo de grandes valores. O ala assinou contrato máximo por 4 anos e R$527 milhões (R$131 milhões anuais, cerca de US$ 136,9 milhões)