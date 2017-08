Brasil perde feio para Canadá e não avança para a final da Copa América

A Seleção Brasileira feminina de basquete perdeu na semifinal da Copa América, disputada em Buenos Aires, na Argentina, com uma derrota para o Canadá, por 84 a 45. O Brasil não conseguiu encaixar o jogo ofensivo e desperdiçou muitas tentativas.

O primeiro período da partida foi de domínio canadense. Aproveitando-se do péssimo desempenho dos arremessos de quadra da Seleção, fato que já havia acontecido na derrota para a Argentina, a equipe da América do Norte acertou quatro de sete tentativas de três pontos e imprimiu grande vantagem, abrindo 24 a 12.

No segundo quarto, o Brasil novamente não mostrou a que veio, errando muitas oportunidades de pontuar. A falta de eficiência das brasileiras ficou clara, já que a equipe terminou o período marcando apenas 10 pontos. Ao final do quarto, a seleção canadense vencia por 41 a 22.

O panorama do segundo tempo da partida não foi diferente. Cometendo muitos erros ofensivos e defensivos, além de ceder a posse de bola para as canadenses frequentemente, a Seleção Brasileira foi novamente massacrada no período, perdendo por uma diferença de 16 pontos e tornando a reação verde e amarela praticamente impossível.

O último quarto foi uma mera formalidade, já que o Canadá liderava por 67 a 32. O Brasil não mostrou capacidade de reação e perdeu novamente o período, por 17 a 13, fechando o marcador da partida em 84 a 45, o que decretou a eliminação brasileira do torneio.

Nirra Fields, da seleção canadense, foi o destaque da partida, com 16 pontos, quatro rebotes e duas assistências. A superioridade do Canadá ficou provada pelas estatísticas: as canadenses foram melhores no aproveitamento dos arremessos de quadra e lances livres, além do número de assistências e roubos de bola.

O Brasil enfrenta o perdedor da semifinal entre Argentina e Porto Rico, para disputar o terceiro lugar, que vale vaga no Mundial. A final da Copa América de basquete será disputada no próximo domingo. O Canadá também espera o confronto para conhecer o seu oponente na final da competição.