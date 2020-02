Brasil perde e fica em situação dramática no Pré-olímpico de basquete feminino

O Brasil ficou em situação muito difícil no Pré-Olímpico de basquete feminino. Nesta quinta-feira, a equipe do técnico José Neto perdeu para Porto Rico na prorrogação por 91 a 89 (após empate em 83 pontos no tempo normal) e agora tem uma missão muito complicada para chegar a Tóquio 2020.

A pivô Damiris foi a destaque do Brasil no confronto, com 26 pontos e 15 rebotes. Do lado de Porto Rico, brilhou a estrela de Jennifer O’Neill, com 30 pontos e seis rebotes.