Antes de viajar para China, Brasil vence Montenegro em Lyon

A Seleção Brasileira de basquete venceu Montenegro por 80 a 69 na tarde deste sábado, pela última rodada do Torneio Internacional de Lyon. Este foi o último amistoso do time brasileiro antes da viagem para China, onde disputará a Copa do Mundo.

O time de Petrovic encerra sua participação na França com duas vitórias, contra Argentina e Montenegro, e uma derrota para os donos da casa.

O Brasil estreia no mundial diante da Nova Zelândia, no dia 1º de setembro, dois dias depois enfrenta a Grécia e no dia 5 fecha a primeira fase justamente contra Montenegro.

“Estou muito contente, jogamos muito bem. Poupamos cinco jogadores, e sabemos que partida poderia ter sido mais tranquila. Parabéns a todos os atletas, agora teremos uma viagem muito longa até a China”, avaliou o treinador da Seleção, Aleksandar Petrovic.