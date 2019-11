Alisson dos Santos é indicado a melhor atleta sub-20 do mundo

Pérola do atletismo brasileiro neste ciclo olímpico, Alisson Brendom dos Santos ultrapassou fronteiras. Aos 19 anos, Piu, como é conhecido, está na lista dos cinco atletas sub-20 indicados pela Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF) para o prêmio de Revelação do Ano do Atletismo Mundial.

A cerimônia está marcada para o próximo dia 23 de novembro e será realizado no Principado de Mônaco.

Nascido em São Joaquim da Barrada, no interior paulista, Alisson dos Santos conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americano de Lima nos 400m com barreiras, em agosto. O Brasil não vencia a prova há 20 anos.

No mês seguinte, quebrou o recorde pessoal e sul-americano sub-20 ao terminar a final com 48s28, fechando em sétimo lugar. Alisson dos Santos é uma das esperanças de medalha para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020.