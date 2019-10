José Aldo vibra com classificação e show do Flamengo

Confira este e outros vídeos em

Ídolo das artes marciais mistas, o lutador José Aldo esteve no Maracanã e foi mais um a se empolgar com a vitória do Flamengo diante do Grêmio na semifinal da Libertadores. Depois do massacre do seu time do coração por 5 a 0 no Maracanã, o ex-campeão do UFC vibrou nas redes sociais.

“Executamos os caraaaass!”, destacou em sua publicação, com uma foto nas dependências do Maracanã.

José Aldo é fanático por futebol e sempre acompanha o Flamengo. Recentemente, ele já havia divulgado fotos recebendo camisas do Mengão do goleiro Diego Alves e do próprio técnico Jorge Jesus.