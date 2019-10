Lukscolor explica: de onde vem o verde do uniforme do Palmeiras?

Pensou em verde, pensou em Palmeiras, não é mesmo? O time – também conhecido como verdão – tem na cor uma de suas principais referências. Mas você sabe por que a cor do clube é verde? Vem com a gente que aqui explicamos tudo:

Desde sua fundação, em 1914, o Palmeiras tem as cores branca e verde em seu uniforme oficial. E elas remetem diretamente à bandeira italiana, que é Verde, Branca e Vermelha. Esse último tom também fazia parte do uniforme, do escudo e da bandeira iniciais, mas foi retirado durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Governo Brasileiro passou a acusar o clube de reproduzir o discurso fascista de Mussolini. Assim, o vermelho foi eliminado e as cores verde e branca permaneceram como símbolo do Palmeiras.

É palmeirense? A Lukscolor separou algumas dicas para levar a cor verde para dentro de casa

Verde na fachada sempre funciona

O tom é um coringa e pode ser usado em ambientes internos e externos. Na fachada, sempre cai bem, especialmente quando combinado com superfícies mais neutras, como portas ou portões de madeira ou alumínio. Se quiser inovar, experimente utilizar um tom mais claro nas paredes da fachada e mesclá-los com uma porta verde. A mesma regra vale para as janelas. Assim, quem entrar na casa de um palmeirense fanático, já vai saber logo de cara que ali o verde é o rei.

Verde na cozinha é moderno, especialmente em armários ou eletrodomésticos

Quer inovar na decoração da sua casa, torcedor? Então invista no verde na cozinha. Área tradicionalmente neutra, a cozinha pode ter sua cara renovada com a pintura de armários de madeira ou alumínio em tons de verde. Sabe o que também cai bem no ambiente? Uma geladeira ou fogão verde: experimente repaginar seu próprio eletrodoméstico pintando-o!

Relax total: verde no quarto para sonhar com o time do coração

O verde do Palmeiras também é uma cor propícia para o relaxamento, já que remete ao frescor e à tranquilidade. Aposte no tom no quarto e tenha bons sonhos com seu time querido.

Gostou das dicas da Lukscolor para os torcedores do Palmeiras? Então compartilhe com a gente o cômodo da sua casa que também foi inspirado por seu time do coração.

