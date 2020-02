Yony revela conversas com Tiago Nunes e Cantillo antes de transferência para o Corinthians

Yony González foi apresentado como reforço do Corinthians nesta sexta-feira e, logo em seguida, teve seu nome registrado no BID da CBF. Vivendo a expectativa de estrear contra o São Paulo, o atacante colombiano falou sobre as conversas que teve com Tiago Nunes e Cantillo antes de se transferir para o Timão.

De acordo com Yony, o treinador o procurou quando as negociações estavam em andamento, revelando o desejo de contar com o atacante no elenco Alvinegro.

“Falei com ele quando estava em Portugal, ele disse que queria contar comigo, espero que ele possa ajudar em minha carreira. Sonho em ser campeão no Brasil”, afirmou o colombiano.

Yony também entrou em contato com Cantillo, que foi seu companheiro de equipe no Júnior Barranquilla, da Colômbia, em 2017 e 2018.

“Antes de viajar falei um pouco com Cantillo, perguntei dos companheiros, do ambiente do vestiário, bom encontrar Cantillo, fomos campeões pelo Junior, agora estamos juntos nesta equipe”, completou.

Por fim, Yony ainda afirmou que tinha a vontade de retornar ao Brasil. O atacante atuou pelo Fluminense em 2019 e foi vendido ao Benfica na virada do ano. No entanto, o atacante não estava nos planos do clube português.

“Na realidade foi gratificante que uma equipe tão grande como o Corinthians me quis. Falei com meu pai, queria voltar ao Brasil, fui ao Benfica, volto ao Brasil e quero ser feliz com essa camisa”, finalizou.

Depois de cinco partidas disputadas pelo Campeonato Paulista, o Corinthians ocupa a segunda colocação do grupo D, com sete pontos. O clássico contra o São Paulo acontece neste sábado, às 19h, no Morumbi.