Um time de futebol pode ter grandes jogadores em todos os setores, mas se não contar com um bom técnico corre o risco de fracassar na busca dos objetivos. Um comandante eficiente precisa fazer com que os atletas comprem as suas ideias. Vote agora no melhor treinador do futebol paulista de 2001 até agora.

Qual é o melhor treinador do futebol paulista no século 21? Emerson Leão Luiz Felipe Scolari Muricy Ramalho Tite Resultados Votar