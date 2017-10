Bruno Henrique volta e Valentim quer avaliar Mina antes do Derby

Às 17 horas (de Brasília) deste domingo, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras encara o Corinthians, na arena de Itaquera. Com a volta do meio-campista Bruno Henrique garantida, o técnico interino Alberto Valentim planeja avaliar as condições do zagueiro Yerry Mina.

Bruno Henrique, escalado como titular por Valentim nos triunfos sobre Atlético-GO, Ponte Preta e Grêmio, cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo no empate diante do Cruzeiro. Substituído por Jean contra o time mineiro, ele fica à disposição para o Derby.

Mina, por sua vez, não joga desde o dia 9 de agosto, data em que sofreu uma fratura no pé esquerdo contra o Barcelona de Guaiaquil, pela Copa Libertadores. O zagueiro colombiano chegou a integrar o banco de reservas contra o Grêmio, mas preferiu ficar fora diante do Cruzeiro.

“O Mina conversou comigo e pediu para não ser relacionado para aproveitar um pouco mais os treinos. Vamos ver como ele está para essa semana. A ideia é aproveitar o máximo de jogadores que não foram relacionados (contra o Cruzeiro) para aumentar ainda mais a disputa entre eles”, disse Alberto Valentim.

O zagueiro Juninho, que ganhou uma vaga entre os titulares durante a ausência de Mina, teve atuação comprometedora diante do Cruzeiro. Edu Dracena acabou substituído por Luan no segundo tempo, mas saiu por cãibras e, a princípio, não preocupa para o duelo contra o Corinthians.

A sete rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras contabiliza 54 pontos ganhos, cinco a menos que o líder Corinthians. A despeito do empate dentro de casa diante do Cruzeiro, o time alviverde chegará com o moral alto para o Derby, segundo os próprios jogadores.

“Temos que sair de cabeça erguida. Pelo que o time jogou, está de parabéns. Vamos trabalhar para somar os três pontos contra o Corinthians, o que vai ser muito difícil”, afirmou Deyverson. “Precisamos descansar durante a semana e nos preparar para vencer domingo”, completou Dudu.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com