Time sub-15 “vinga” profissional e vence torneio contra o Corinthians

Se na quarta-feira o São Paulo foi derrotado pelo Corinthians nos pênaltis e acabou eliminado do Campeonato Paulista pelo rival, a “vingança” aconteceu poucos dias depois com o time sub-15 do Tricolor que, nesta sexta-feira, se sagrou campeão do Torneio Brasil-Japão justamente contra o alvinegro da capital, vencendo a partida decisiva por 5 a 2.

A goleada sobre o Corinthians também marcou a conquista invicta dos garotos tricolores. A estreia na competição foi a partida com placar mais impactante, 12 a 0 sobre a equipe japonesa do Tottori. Posteriormente, os triunfos foram sobre o Sapporo, por 5 a 0, e Nara, por 3 a 0. Na fase final, mais duas vitórias com placares largos: 7 a 1 sobre o AD Guarulhos e o 5 a 2 contra o “Timãozinho”.

Depois de sete anos sem disputar o Torneio Brasil-Japão, o São Paulo chega ao quarto título da competição, que também venceu em 2000, 2007 e 2009. Agora, as atenções do time sub-15 se voltam para a disputa do Campeonato Paulista, com início marcado para o próximo dia sete. A estreia acontece contra o Ituano.

Eliminado no Estadual, o time profissional do Tricolor se prepara para as três competições restantes na temporada. O próximo compromisso dos comandados de Diego Aguirre é pela Copa do Brasil, contra o Atlético Paranaense. O duelo na Arena da Baixada é o início de mais uma sequência de jogos, quatro em 15 dias, que ainda conta com os dois jogos do confronto diante do Rosário Central pela Sul-Americana e a estreia no Campeonato Brasileiro, no Estádio do Morumbi, contra o Paraná.