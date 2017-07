Sequência positiva do Palmeiras anima Dudu pelo título brasileiro

Eliminado na Copa do Brasil, o Palmeiras ainda sonha com o título do Campeonato Brasileiro. Após o gerente executivo Alexandre Mattos dizer que o Corinthians é o virtual campeão brasileiro, e Cuca declarar que o foco do Palmeiras é apenas o G6, o treinador do Verdão voltou atrás após a goleada sobre o Vitória no Palestra Itália. Já depois do triunfo sobre o Avaí, foi Dudu quem reafirmou as esperanças do Alviverde em ser campeão.

“Ainda falta muito campeonato. Temos todo o segundo turno pela frente e podemos brigar se continuarmos com essa força. Temos um grupo fechado e ainda dá tempo de pensar”, disse o capitão palmeirense.

O triunfo sobre o Leão foi o terceiro do Palmeiras nas quatro últimas rodadas do Campeonato Brasileiro – no período, o Verdão também empatou fora de casa com o Flamengo. Assim, o desempenho fez com que o Palestra subisse na tabela e alcançasse momentaneamente à quarta posição com 29 pontos.

“A gente não largou. Se vencer as próximas duas, a gente vai terminar um ponto atrás do que terminou no ano passado. A gente tem tudo para fazer um excelente segundo turno e brigar”, completou Dudu.

Desde o clássico contra o Corinthians, em que o Alviverde foi derrotado, o Palmeiras somou dez pontos dos 12 disputados, sendo que o rival acumulou apenas cinco no período. O Alvinegro, porém, ainda encara o Flamengo na tarde deste domingo.

