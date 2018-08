Sem Messi e Neymar, Uefa define finalistas para melhor da temporada

Nesta segunda-feira, foram definidos os três finalistas para o prêmio de Jogador do Ano da Uefa 2017/2018: Cristiano Ronaldo, Luka Modric e Mohamed Salah. Com o anúncio oficial do vencedor ocorrendo no dia 30 de agosto, quando a entidade fará o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões desta temporada, o destaque da lista foi a ausência tanto de Neymar como de Messi. O brasileiro ficou fora do Top-10 enquanto que o argentino ficou com a quinta posição.

A temporada dos três finalistas faz com que não tenha um nome favorito para a conquista do prêmio, diferente de algumas edições anteriores. O craque português foi novamente decisivo para a conquista do Real Madrid na Liga dos Campeões, sendo artilheiro da competição e decisivo na fase eliminatória. Já seu ex-companheiro de time Luka Modric também foi fundamental para a conquista merengue enquanto que o atacante egípcio surpreendeu muita gente com o excelente nível que teve com a camisa do Liverpool, tanto na Liga dos Campeões como no Campeonato Inglês, onde foi o artilheiro da competição.

Mesmo com números impressionantes em mais uma temporada da sua carreira, Messi ficou de fora de uma premiação que foi vencedor em duas oportunidades (2010/2011 e 2014/2015), mas que não tem o domínio de Cristiano Ronaldo (2013/2014, 2015/2016 e 2016/2017) que ganhou três vezes e que jamais ficou fora do Top-3. A não-presença do argentino parte muito pelo mal desempenho do Barcelona na Liga dos Campeões, quando os catalães caíram nas quartas de final para a Roma.

Já a ausência de Neymar do Top-10 parte muito pelo desempenho inconstante que o atacante brasileiro teve na edição 2017/2018. Com um começo bastante animador pelo Paris Saint-Germain, o craque se machucou no início deste ano e ficou de fora de praticamente do restante da temporada.

A Uefa também anunciou as três finalistas ao prêmio de Jogadora do Ano de 2017/2018, com grande destaque para o Lyon, campeão da Liga dos Campeões nesta temporada. As três finalistas são: Pernille Harder (Wolfsburg e Dinamarca), Ada Hegerberg (Lyon) e Amandine Henry (Portland Thorns/Lyon e França).