São Paulo vence Palmeiras nos pênaltis e vai à semi do Brasileiro sub-17

O São Paulo se classificou às semifinais do Campeonato Brasileiro sub-17 durante a noite desta quarta-feira. Jogando no Estádio José Liberatti, em Osasco, o Tricolor venceu o Palmeiras nos pênaltis por 4 a 3, após empate sem gols no tempo regulamentar – a partida de ida havia empatado por 1 a 1.

O primeiro tempo teve uma chance para cada lado. Aos nove minutos, Cachoeira avançou pela esquerda, foi até a linha de findo e achou Pedrinho livre na área. O atacante bateu de chapa e tirou tinta da trave, desperdiçando grande oportunidade para o São Paulo.

O Palmeiras só foi responder aos 44 minutos, quando Garcia recebeu na intermediária e arriscou. O chute saiu forte e acertou a trave do goleiro Young, saindo pela linha de fundo.

Com três alterações, o time alviverde voltou melhor para a etapa final. Em um intervalo de apenas seis minutos, o Verdão chegou com perigo em ao menos quatro vezes, mas parou em Young em duas delas. Apesar da pressão, os palmeirenses não conseguiram furar o bloqueio tricolor e evitar o empate.

Nos pênaltis, Marquinhos, Talles, Luizão e Pagé converteram pelo São Paulo. Apenas Miguel mandou para fora. Pelo Palmeiras, Ramon e Fabinho pararam no goleiro Young (destaque do jogo), enquanto Naves, Henri e Daniel Alves balançaram as redes. Com um gol a mais, o Tricolor carimbou classificação.

Nas semifinais, os comandados do técnico Rafael Paiva enfrentarão o Flamengo, que eliminou o Athletico-PR após vitórias por 3 a 1 e 3 a 0. O outro duelo será entre Corinthians e Grêmio. A CBF, organizadora do torneio, ainda não divulgou data e locais dos confrontos.