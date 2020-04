São Paulo parabeniza o Santos, que responde: “Um dos clássicos de maior grandeza”

O São Paulo parabenizou o Santos pelo aniversário de 108 anos no início da noite desta terça-feira – Corinthians e Palmeiras ainda não cumprimentaram o rival.

O Tricolor escreveu a seguinte legenda de uma foto de Pelé e Pedro Rocha: “Com essa linda imagem, deixamos aqui os nossos parabéns ao Santos pelos 108 anos de história”.

O Peixe respondeu: “Uma imagem digna do SANSÃO. Muito obrigado pela mensagem e muito obrigado, também, em protagonizar ao lado do Peixe um dos clássicos de maior grandeza do mundo. Saudações Alvinegras!”.

