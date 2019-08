Santos perde para o Internacional e é eliminado do Brasileiro de Aspirantes

O Santos perdeu por 1 a 0 para o Internacional na tarde desta quinta-feira, no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, e foi eliminado do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O gol do Colorado foi marcado por Erik.

O jogo foi válido pela sexta e última rodada da segunda fase da competição. O Inter enfrentará o Bahia na semifinal. O adversário na decisão será Grêmio ou Vitória.

Reforçado de “profissionais” como João Paulo, Guilherme Nunes, Jobson e Kaio Jorge, o Peixe utilizou majoritariamente a equipe sub-20 e teve duas vitórias, um empate e três derrotas na última fase. Invicto, o Internacional venceu três e empatou três. Além do Alvinegro, Goiás, Avaí e Figueirense foram eliminados.

