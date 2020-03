Santos negocia venda de Felipe Aguilar ao Athletico-PR

O Santos está perto de vender Felipe Aguilar ao Athletico-PR. A contratação do zagueiro foi um pedido do técnico Dorival Júnior. Antes, o Furacão tentou, sem sucesso, levar Luiz Felipe.

O Peixe tenta recuperar parte do investimento feito no colombiano – R$ 15 milhões por 100% dos direitos econômicos junto ao Atlético Nacional. A ideia é negociar 50% por pelo menos R$ 9 mi.

Aguilar treinou normalmente nesta quarta-feira e ainda não recebeu qualquer notificação do Alvinegro. O Athletico, no entanto, vê a contratação encaminhada, ouviu o “sim” santista e espera pela assinatura. A negociação foi inicialmente publicada pelo GloboEsporte.com.

Felipe Aguilar tem 27 anos e chegou a ser titular absoluto com Jorge Sampaoli em 2019, mas perdeu espaço após falhas consecutivas e terminou o ano como reserva. O zagueiro perdeu os primeiros jogos do Campeonato Paulista por conta de edema no joelho direito e, já recuperado, foi inscrito no Estadual e ainda não atuou.

Com a provável saída de Aguilar, o técnico Jesualdo Ferreira teria à disposição Lucas Veríssimo, Luan Peres, Luiz Felipe, Alex Nascimento e Wagner Leonardo.

