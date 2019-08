Santos faz homenagem a Ramos Delgado, o maior santista dos argentinos

Confira este e outros vídeos em

O Santos divulgou nesta segunda-feira em suas redes sociais uma homenagem ao ex-zagueiro Ramos Delgado, que completaria 84 anos. O ídolo atuou no Peixe por 300 jogos, entre 1967 e 1972, e ganhou cinco títulos na Vila Belmiro.

No próximo site oficial, o Santos define Ramos Delgado, nascido em Quilmes, como “o mais santista dos argentinos”. Era considerado um jogador raro, com muita categoria e com liderança firme e silenciosa.

Além de defender o Santos como jogador, Ramos Delgado treinou os jovens do clube. Ele foi técnico das categorias de base do Peixe no fim dos anos 1970, além de 1993 e 2005.