Santos bate Palmeiras nos pênaltis e conquista Paulista Sub-11

O Santos sagrou-se campeão do Campeonato Paulista Sub-11 em cima do Palmeiras, no Pacaembu, com mando palestrino. Após empatarem por 1 a 1 no tempo normal, os meninos foram para os pênaltis e o Peixe garantiu o título deste ano.

A partida de ida também havia sido 1 a 1, mas na Vila Belmiro, por isso, com nova igualdade, a decisão foi para as penalidades. Quem abriu o marcador foi Vinicius, aos nove minutos da primeira etapa, mas o alviverde acabou empatando ainda no tempo inicial.

A campanha do Santos começou no dia 19 de maio, quando a equipe era ainda comandada pelo técnico Paul Roberto Lilló. Depois, o time passou a ser dirigido por Zeziel Kleber, que assumiu o time com vitória fora de casa sobre o Mauá, por 1 a 0.

Foram 19 jogos, com 14 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota, com um total de 41 gols marcados e seis sofridos, com saldo de 35 gols. Os principais artilheiros da equipe foram Renanzinho (11), Vinicius (dez) e Dudu Gimenes (seis).