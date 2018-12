Sampaoli barra saída de Victor Ferraz para o São Paulo

Jorge Sampaoli foi apresentado como novo treinador do Santos nesta terça-feira e já começa a fazer o planejamento da equipe para a próxima temporada. Ciente da importância de Victor Ferraz no elenco, o argentino barrou sua saída para o São Paulo, principal interessado pelo lateral-direito nesta janela.

Havia a possibilidade de o São Paulo envolver o atacante Santiago Tréllez nas tratativas por Victor Ferraz, mas o presidente do Santos, José Carlos Peres, parece que já descartou tal alternativa.

“Tréllez é grande jogador, mas temos cota de estrangeiro. A cada contratado, temos que tirar um do elenco. Victor Ferraz foi colocado pelo Sampaoli como peça importante. Ele não vai sair”, disse Peres nesta terça-feira.

A saída de Victor Ferraz já era vista como difícil. Além de o jogador ter a vontade de permanecer no clube que defende há pouco mais de quatro temporadas, a diretoria de futebol também vê sua presença como um fator importante, já que é um dos atletas mais experientes do elenco.

Atento às oportunidades do mercado para contratar um lateral-direito mais experiente, o São Paulo já possui um reforço para o setor, visto como um dos mais carentes da equipe. Após o fim do Brasileirão, o clube anunciou Igor Vinícius, de 21 anos, destaque da Ponte Preta na Série B. Ele chega por empréstimo do Ituano, válido por uma temporada, com opção de compra ao final do vínculo.