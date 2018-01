Rodriguinho celebra parceria com Jadson e vê Corinthians mais forte

Rodriguinho contou com a ajuda de um velho conhecido para marcar um gol em cada jogo disputado pelo Corinthians na Copa Flórida – empate por 1 a 1 (com vitória por 5 a 4 nos pênaltis) com o PSV Eindhoven, da Holanda, e derrota por 4 a 2 para o Rangers, da Escócia. As duas jogadas tiveram assistência de Jadson.

“Já conheço o Jadson há um tempo. A gente se entende muito bem dentro e fora do campo. É fácil jogar com ele, um jogador inteligente, que procura a tabela, assim como eu”, comentou Rodriguinho.

Rodriguinho e Jadson estão ainda mais parecidos em 2018. Enquanto o primeiro chegou a ser volante ao retornar ao Corinthians em 2015, o segundo se transformou em um ponta direita nos últimos anos. Agora, ambos são armadores centralizados, já que o técnico Fábio Carille abriu mão de ter dois volantes no seu meio-campo.

“Sabemos que temos um time competitivo, que vai brigar por todas as competições. Com as coisas novas que o Fábio está implementando, vamos nos tornar mais fortes ainda”, previu Rodriguinho, satisfeito com a mudança tática na equipe campeã paulista e brasileira em 2017. “Quem ganha com isso é o Corinthians, com dois jogadores que podem achar um passe para os outros finalizarem. Fico feliz com a parceria. Espero que seja longa e dê ainda mais resultados.”

Aprovado

O técnico Fábio Carille também gostou da novidade tática que apresentou na Copa Flórida. “O que me deu tranquilidade para fazer isso é que já tínhamos pensado no ano passado, executando em sete jogos do Brasileiro. Ali, o time melhorou a parte ofensiva e continuou bem equilibrado na defesa, mesmo sem tanto treinamento. Então, iniciamos já com essa ideia. O resultado está acima do esperado para o começo do ano”, avaliou.