Rincón define trabalho de Tiago Nunes no Corinthians: “Começou errado”

Freddy Rincón foi um jogador que marcou história no Corinthians. O colombiano superou o passado no Palmeiras e conquistou a torcida corintiana, levantando a taça do primeiro mundial vencido pelo clube, em 2000. Mesmo da Colômbia, ele segue acompanhando o Timão e observou erros no início da caminhada da equipe na temporada 2020 sob o comando do técnico Tiago Nunes.

“Eu sigo o futebol brasileiro, sigo o Corinthians e acho que (o trabalho) começou errado”, definiu o ex-meio-campista, em entrevista à Rádio Transamérica nesta quinta-feira.

Como outros ídolos, Rincón questionou as dispensas no início do ano do volante Ralf e do meio-campista Jadson, nomes que tinham grande respeito da torcida e do próprio grupo corintiano. Ele acha que Tiago Nunes poderia ter, ao menos, analisado de perto a dupla antes de descartá-los.

“O técnico não pode tirar os jogadores antes de avaliar jogador e a pessoal. Começou colocando a torcida contra. E mais ainda que o time não começou bem, a torcida começou a pegar no pé. O Corinthians é um time particular, vamos esperar o que vai resolver. Essa pandemia nunca é boa, mas no caso dele podem esperar mais em relação ao trabalho”, afirmou.