Para se destacar, o bom lateral esquerdo precisa ser versátil para tomar conta do setor, com solidez defensiva e talento para ajudar o ataque. No Campeonato Paulista, jogadores experientes, atletas em ascensão e até nomes improvisados brilharam nos jogos. Vote qual o destaque da competição até a parada em função do coronavírus.

Qual é o melhor lateral esquerdo do Paulistão até agora? Edimar (Red Bull Bragantino) Felipe Jonatan (Santos) Lucas Piton (Corinthians) Matheus Bidu (Guarani) Reinaldo (São Paulo) Viña (Palmeiras)