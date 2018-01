Pochettino rechaça Barcelona, mas despista sobre comandar o Real

Mauricio Pochettino ganhou reconhecimento internacional e se prontificou como um dos melhores treinadores do futebol mundial na atualidade, comandando campanhas de sucesso no Tottenham. Apesar da escassez de títulos, o comandante argentino é o responsável por colocar temporada após temporada os Spurs na briga pelas primeiras posições contra Manchester City, United e Chelsea, detentores de maiores investimentos.

O trabalho reconhecido coloca Pochettino como possível substituto de alguns treinadores que vivem fase delicada em seus clubes. Atualmente, é uma das maiores sombras de Zidane para dirigir o Real Madrid e, em entrevista coletiva, não descartou a possibilidade de comandar os merengues.

“No futebol você nunca sabe o que vai acontecer, porque são muitos rumores. Amanhã Daniel Levy (Presidente de operações do Tottenham) pode ter uma noite ruim e decidir que vai me demitir”, disse Pochettino, que terminou na liderança do grupo H da Liga dos Campeões, desbancando o Real Madrid.

Antes de chegar ao Tottenham, Pochettino passou pelo futebol argentino e pelo espanhol, criando uma identidade com as equipes pelas quais passou. Por esse motivo, o treinador rechaçou a ideia de treinar alguns times, como o Barcelona.

“Nunca irei treinar o Barcelona ou o Arsenal porque estou muito ligado ao Espanyol e ao Tottenham. Cresci no Newell’s Old Boys e nunca treinarei o Rosario Central. Essa é a minha decisão, prefiro trabalhar na minha fazenda na Argentina do que treinar determinados times”, comentou o treinador.